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Шульский техническим нокаутом одержал победу в бою с Хлебниковым

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Фото: РЕН ТВ
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Боксер Павел Шульский техническим нокаутом победил Бориса Хлебникова. Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит 27 мая в прямом эфире РЕН ТВ.

Выносливости, чтобы противостоять сопернику, Хлебникову хватило на первый и второй раунды. Он не только стойко держался против Шульского («Казака»), но и даже наносил ему определенный урон.

В третьей двухминутке стало заметно, как Хлебников буквально избегает боя. Он попытался применить против Шульского борцовский прием, однако рефери не позволил ему это сделать.

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В результате «Казак» нанес очередной удар и одержал победу техническим нокаутом примерно за 18 секунд до конца поединка.

До этого на турнире боксер Алексей Тищенко по очкам одержал победу над экс-чемпионом мира по версии WBA венесуэльцем Нехомаром Сермено.

Также ранее в пятницу российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик заявил, что в бою между мастером спорта по боксу Павлом Шульским у бойца поп-ММА Брюса Хлебникова нет никаких шансов. Он рассказал, что дружит с обоими спортсменами, но с Шульским даже много раз стоял в парах на ринге и хорошо знаком с его четкими, быстрыми и техничными ударами.

Накануне Шульский пообещал показать декласс бойца поп-ММА Брюса Хлебникова в предстоящем с ним противостоянии. При этом боксер отметил, что опасается удара Хлебникова.

Кроме того, он признался, что противостояние обещает быть интересным, поскольку Брюс Хлебников — человек, который «родился сильным, великим». Будущий соперник Хлебникова на ринге также рассказал, что следил за мастерством бойца поп-ММА с детства.

Церемонии взвешивания перед боем прошли в четверг, 26 мая.

На ринг в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» выйдут Алексей Папин и черногорец Дилан Прашович. Это станет главным событием вечера. На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

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