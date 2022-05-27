МО РФ сообщило о призывах «Правого сектора» к геноциду русскоязычных в ДНР

В Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) боевики «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) открыто призывают к геноциду русскоязычных и греческой диаспоры. Об этом заявил 27 мая глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики националистического формирования мирных граждан, которые лояльно относятся к России, подвергают физическому насилию. Кроме того, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений.

«Подобные действия украинских неонацистов являются актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители — военными преступниками и террористами», — отметил Мизинцев.

26 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил о появлении новых свидетелей и улик в уголовном деле о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ) в Донбассе. В стенах здания, в котором находилась тюрьма, держали тех, кто выражал несогласие с действиями украинских властей, и подвергали их жестокому обращению, уточнил он.

Ранее, 20 мая, в Минобороны РФ рассказали, что в Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны, а также избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. добавили в ведомстве.

Кроме того, 13 мая в МО РФ рассказали, что в Харьковской области украинские националисты отбирают талоны на топливо, предназначенные для машин экстренных служб, и спекулируют ими. Бездействие украинских властей в ответ на это он назвал «молчаливым одобрением творимого ими беспредела».

Также в этот день СК РФ заявил, что проверит информацию о карательных рейдах, которые проводятся в Харьковской области против людей, придерживающихся пророссийских взглядов. Уточняется, что, по имеющейся информации, людей арестовывают и увозят в неизвестном направлении.

19 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов узнал от жителей освобожденных территорий, что солдаты ВСУ воровали продукты питания в прифронтовых районах.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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