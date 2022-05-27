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Вырубку деревьев завершили в саду Шевченко в Орске

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В Орске (Оренбургская область) завершили вырубку и корчевание деревьев на территории сада Шевченко, который начали благоустраивать в этом году. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По словам начальника отдела культуры горадминистрации Ирины Давыденко, сейчас в саду ведутся работы по обустройству фундаментов амфитеатра, сцены, библиотеки, помещения проката инвентаря, с территории вывозят мусор.

Также подрядчик занимается сетями водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Все работы идут по графику.

Как отмечает ИА «Урал56.Ру», на аукцион уже выставлено три лота по размещению нестационарных объектов в саду Шевченко после его обновления. По данным на 23 мая, ни одной заявки от желающих подано не было.

В 2021 году сад Шевченко выиграл федеральный конкурс и получил средства на реконструкцию. Стоимость контракта тогда оценивалась в 89,55 млн рублей. Завершить работы планируется до декабря 2022 года.

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