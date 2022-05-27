Поликлинику отремонтируют в Новосергиевской больнице Оренбуржья

В Новосергиевской районной больнице Оренбургской области в 2022 году отремонтируют поликлинику и кабинет компьютерной томографии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средства на работы выделят из областного и федерального бюджетов. На второй этаж поликлиники предусмотрено 19,12 млн рублей, на кабинет томографии – еще 700 тыс. рублей, пишет РИА «Оренбуржье».

Подрядчик должен заменить сантехнику, системы канализации, отопления, электропроводки, кондиционирования, пожарной сигнализации, а также окна и двери. В помещениях необходимо провести внутреннюю отделку.

Обновление входит в региональный проект модернизации первичного звена здравоохранения.