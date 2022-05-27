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Новый очаг заболевания бешенством выявили в Саратовской области

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В Саратовской области выявлен новый очаг заболевания бешенством у животных. Соответствующее постановление главы региона опубликовано 27 мая.

Очагом инфекции признано Грачевское муниципальное образование Петровского района. Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», на его территории от бешенства пала лиса.

С 25 мая в населенном пункте установлен карантин. Специалисты должны вакцинировать животных и провести подворовый обход, чтобы выявить зараженных особей.

Ранее в мае ограничительные мероприятия в связи с бешенством ввели в селе Малиновка Аркадакского района. Заболевание выявили у кота, который погиб на территории личного подсобного хозяйства.

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