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ВСУ обстреливают поселения ДНР из зернохранилища Северска

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Украинские боевики развернули в зернохранилище Северска (Донецкая Народная Республика) «Точку-У» и РСЗО. Они обстреливают оттуда поселения ДНР, хотят спровоцировать ответный огонь. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«При этом, националисты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, провоцируя Вооруженные Силы России на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при развертывании опорных пунктов ВС Украины не организовали эвакуацию местных жителей, тем самым подвергая мирное население опасности. Кроме того, часть людей силой удерживают в близлежащих к позициям боевиков зданиях.

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