Три сотни деревьев и тысячи кустарников высадят в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стартовала высадка деревьев и кустарников, приуроченная к 300-летию города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Порядка 70 яблонь, лип и берез уже высадили на проспекте Ленина, где ранее спилили и вырубили опасные и высохшие деревья. Деревья-крупномеры доставили из питомника Горзеленхоза.

Всего до конца юбилейного года на территории Нижнего Тагила появится 300 деревьев и 5 тыс. кустарников. Их выбрали с учетом экологических и эстетических потребностей каждого района города, уточняет «ТагилСити.ру».

Отмечается, что реконструктивные посадки проводятся не только в рамках подготовки к празднованию юбилея Тагила, но также в соответствии с многолетним графиком озеленения.