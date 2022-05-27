Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ обстреливают поселения ДНР из зернохранилища Северска
Происшествия
Один человек пострадал при обстреле села Нехотеевка под Белгородом
Общество
В Минстрое РФ создан департамент по вопросам восстановления территорий Донбасса
Мир
Поместный собор УПЦ принял решение о независимости от РПЦ
Мир
МИД Греции сообщил о захвате Ираном двух судов в Персидском заливе
Мир
Созданный Мелитопольский госуниверситет адаптируют к российской системе образования
Мир
В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
Общество
СК РФ изучит данные о проведении на Украине биологических исследований
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком
Экономика
Россия готова поставить излишки продовольствия за рубеж
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень
Сюжет:

Канцлер Австрии Нехаммер предупредил о риске потери «Газпромом» ПХГ в Хайдахе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» потеряет газовое хранилище в Хайдахе, если российская компания не будет его заполнять. Об этом 27 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время телефонного разговора.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

«Вопрос газа был затронут им, что все поставки в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что, если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам», — рассказал Нехаммер на пресс-конференции журналистам о подробностях разговора.

Как ранее сообщили в Кремле, по просьбе канцлера российский лидер оценил ситуацию в контексте проходящей спецоперации в Донбассе, рассказал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Также российская сторона подтвердила свою приверженность относительно соблюдения контрактных обязательств по поставкам газа в Австрию. В то же время Нехаммер назвал состоявшийся разговор интенсивным и серьезным.

12 мая Нехаммер так же пригрозил отнять у российской транснациональной энергетической компании «Газпром» подземное хранилище «Хайдах», если оно не будет заполняться. Он отметил, что власти страны будут внимательно следить за ситуацией.

«Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. По информации издание Kronen Zeitung на 12 мая, оно пустеет.

5 мая агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой австрийский чиновник по энергетике рассказал, что потребуются годы, чтобы отказаться от российского природного газа, и есть вероятность, что предстоящий тендер на накопление стратегического запаса топлива будет зависеть от российских запасов.

Кроме того, агентство привело слова министра энергетики Леоноры Глевессер, которая прежде заявляла, что альтернативы большим запасам сырья нет, поэтому нужно формировать стратегический резерв.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент РФ. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022