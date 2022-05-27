Канцлер Австрии Нехаммер предупредил о риске потери «Газпромом» ПХГ в Хайдахе

«Газпром» потеряет газовое хранилище в Хайдахе, если российская компания не будет его заполнять. Об этом 27 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время телефонного разговора.

«Вопрос газа был затронут им, что все поставки в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что, если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам», — рассказал Нехаммер на пресс-конференции журналистам о подробностях разговора.

Как ранее сообщили в Кремле, по просьбе канцлера российский лидер оценил ситуацию в контексте проходящей спецоперации в Донбассе, рассказал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Также российская сторона подтвердила свою приверженность относительно соблюдения контрактных обязательств по поставкам газа в Австрию. В то же время Нехаммер назвал состоявшийся разговор интенсивным и серьезным.

12 мая Нехаммер так же пригрозил отнять у российской транснациональной энергетической компании «Газпром» подземное хранилище «Хайдах», если оно не будет заполняться. Он отметил, что власти страны будут внимательно следить за ситуацией.

«Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. По информации издание Kronen Zeitung на 12 мая, оно пустеет.

5 мая агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой австрийский чиновник по энергетике рассказал, что потребуются годы, чтобы отказаться от российского природного газа, и есть вероятность, что предстоящий тендер на накопление стратегического запаса топлива будет зависеть от российских запасов.

Кроме того, агентство привело слова министра энергетики Леоноры Глевессер, которая прежде заявляла, что альтернативы большим запасам сырья нет, поэтому нужно формировать стратегический резерв.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент РФ. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.