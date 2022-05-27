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Один человек пострадал при обстреле села Нехотеевка под Белгородом

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Фото: РИА Новости/пресс-служба губернатора Белгородской области
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При обстреле села Нехотеевка в Белгородской области есть пострадавший. Также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в Telegram-канале.

По информации «Известий», разорвавшиеся осколки снаряда также попали в одно из зданий таможенного контроля.

Ранее в этот день стало известно, что жительница села Журавлевка в Белгородской области, получившая накануне ранение из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины, скончалась. Кроме того, в результате обстрела 26 мая пострадал мужчина. В настоящее время он находится в критическом состоянии.

Власти региона приняли решение запретить въезд в приграничное село Журавлевка.

25 мая глава области сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

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