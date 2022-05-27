Демонтаж аттракционов стартовал в парке 50-летия СССР в Оренбурге

В жилом районе Степной в Оренбурге демонтируют аттракционы, расположенные в парке 50-летия СССР. Об этом сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

В четверг, 26 мая, рабочие приступили к демонтажу колеса обозрения. В первую очередь они сняли все кабинки, позже будет разобран каркас.

Как отмечает 56orb.ru, в парке 50-летия СССР запланирована масштабная реконструкция. Все старые аттракционы уберут, а на их месте установят новое колесо обозрения и около 40 других развлекательных объектов.

Также на территории появятся сухие фонтаны и спортивные площадки, будет выполнено озеленение. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения.