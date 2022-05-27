В ЛНР раскрыли подробности удара «Точкой-У» по поселку Сватово

Три ракеты тактического комплекса «Точка-У» были выпущены Вооруженными силами Украины 27 мая по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила Народная милиция (НМ) ЛНР.

«Слаженными действиями подразделений ПВО НМ ЛНР ракеты были сбиты», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате падения осколков ракет повреждены здание администрации, магазин и близлежащие домостроения.

Ранее в этот день Генпрокуратура ЛНР сообщила, что двое мирных жителей погибли, еще восемь пострадали в результате удара «Точкой-У» по поселку Сватово.

19 мая стало известно, что украинские боевики за сутки два раза обстреляли Первомайск в ЛНР, двое гражданских ранены. Также повреждены четыре дома. Обстрелы велись из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, всего выпущено девять снарядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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