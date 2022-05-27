В Минстрое РФ создан департамент по вопросам восстановления территорий Донбасса

В Минстрое России создан департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, преобразования в штатной структуре связаны в первую очередь со значительным расширением полномочий и задач, которые решает министерство в сфере инфраструктурного строительства.

20 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению территорий Донбасса. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, регионы РФ самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над освобожденными территориями, никаких дополнительных документов для этого не нужно.

Так, 16 мая стало известно, что Курская область берет шефство над Первомайским районом ДНР, а Чувашия — над Донецким электротехническим заводом. 17 мая Хуснуллин сообщил, что Российская Федерация займется восстановлением, ремонтом дорог и мостов в Херсонской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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