Общественникам удалось заморозить снос старейших зданий в центре Ростова

Общественникам Ростова-на-Дону удалось заморозить снос старейших зданий, расположенных в центре города. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на представителей проекта «МойФасад».

Речь идет о домах 28 и 41 по улице Московской. 26 мая администрация района возобновила работы по сносу зданий в центре города, но в итоге демонтаж был приостановлен.

«Снос удалось остановить буквально в последний момент благодаря быстрой реакции на наши обращения комитета по охране памятников», — поделились общественники.

В комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области направлено обращение с просьбой не допустить снова двух домов на Московской. Также общественники просят включить в реестр ОКН три здания по улице Станиславского — дома 15, 35 и 47/23.