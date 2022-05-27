Янукович заявил о необходимости для Украины сесть за стол переговоров с РФ

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что Киеву придется сесть за стол переговоров с Москвой.

«Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад и Соединенные Штаты [Америки] в том числе», — говорится в обращении Януковича, которое разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир 27 мая.

Экс-президент также считает, что ничто не может длиться вечно, «и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение».

По словам Януковича, «и в Европе, и в США правящие политические силы поддерживают те или иные режимы исходя из собственных интересов».

Кроме того, он добавил, что нынешняя политика власти Украины грозит стране потерей государственности. Также в обращении Янукович предрек Украине вынужденное слияние с Польшей.

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что замораживание переговоров с Россией является инициативой Украины.

Он подчеркнул, что главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться. Мединский пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. По его словам, ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

За день до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня. Незадолго до этого он также сообщал, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

О том, что переговоры России и Украины идут непросто, заявлял также в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал на то, что новый проект соглашений Киева, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений. Кроме того, как отметил министр 17 мая, переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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