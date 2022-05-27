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Янукович предрек Украине вынужденное слияние с Польшей

Янукович: Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей
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Фото: REUTERS/AGENCJA WYBORCZA.PL
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Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей. Об этом 27 мая заявил бывший украинский президент Виктор Янукович.

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«Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан», — приводит слова Януковича его пресс-секретарь Юрий Кирасир в соцсетях.

Янукович также подчеркнул, что государственности Украины грозит полное уничтожение.

«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», — заявил он.

22 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории его страны.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную инициативу казусом суверенитета, добавив, что киевский режим активно разбрасывается своей независимостью. Помимо этого, она подчеркнула, что таким образом власти Украины легализуют де-факто захват страны.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить с Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны.

5 мая Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

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