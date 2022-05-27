Богородскую трассу расширят до четырех полос в Нижегородской области

В Нижегородской области намерены реконструировать участок трассы Ряжск–Касимов–Муром — Нижний Новгород. Об этом сообщили представители регионального минтранса, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили в ведомстве, работы входят в реализацию четвертой очереди строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Сейчас идет разработка проектной документации, пишет ИА «НьюсНН».

Начать реконструкцию планируется уже в этом году, а завершить — к 2025 году. Проект будет включать расширение дороги до четырех полос.

В феврале сообщалось, что в Нижнем Новгороде в рамках изменения транспортной схемы появится 14 выделенных полос для общественного транспорта. Создать выделенки планируется до 2025 года.