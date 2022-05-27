Теплоход «Здоровье» отправился в отдаленные районы Хабаровского края

Теплоход «Здоровье» отправился в десятый рейс по отдаленным и труднодоступным районам Хабаровского края. Ежегодно врачи посещают 32 населенных пункта.

На теплоходе установлены рентгенологические и ультразвуковые аппараты, имеется клиническая лаборатория. Медицинскую помощь гражданам будут оказывать офтальмолог, кардиолог, терапевт, невролог, хирург, ревматолог, аллерголог, нарколог, фтизиатр, уролог и другие специалисты. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Списки пациентов составляют задолго до рейса. Врачи уделят особое внимание гражданам с хроническими заболеваниями, которым требуется динамическое наблюдение. Кроме того, на теплоходе можно пройти общее клиническое исследование, сдать кровь на анализ, пройти УЗИ. В случае выявления сложной патологии пациентов будут направлять на дополнительные обследования в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Ежегодно по итогам работы теплохода госпитализируют свыше 20 человек.

Прием врачей пройдет в Ульчском, Комсомольском, Амурском районах, а также районе имени Полины Осипенко.