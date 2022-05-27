Количество ярмарок выходного дня сократили в Краснодаре из-за жары

В Краснодаре 28 мая сократят количество торговых площадок, на которых проводятся ярмарки выходного дня. В администрации города такое решение объяснили наступающей жарой.

В субботу планируется проведение восьми ярмарок. Организаторы должны обеспечить соблюдение санитарных требований, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, а также следить за соблюдением правил торговли. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

С 4 июня ярмарки будут проводиться на пяти площадках. В октябре при снижении температуры воздуха количество ярмарок будет вновь увеличено.

Жители Краснодара могут приобрести на ярмарках плодоовощную продукцию, мед, а также продовольственные товары, которые не требуют специальных условий хранения. Продукцию реализуют фермеры из разных районов Кубани, а также из Республики Адыгея.