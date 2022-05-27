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МИД Греции сообщил о захвате Ираном двух греческих судов в Персидском заливе

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Xinhua
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Греция заявила протест послу Ирана в Афинах после задержания иранскими военными двух нефтяных танкеров под греческим флагом в Персидском заливе. Как отмечается в сообщении службы информации греческого МИДа 27 мая, Греция расценивает задержание своих судов как акт терроризма.

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«Греция осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей», — указали в дипломатическом ведомстве.

Как отмечает AP, данный инцидент произошел вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер под российским флагом с нефтью, которую они якобы решили передать Соединенным Штатам.

Источники в индустрии морских перевозок также сообщили, что на греческие танкеры, незадолго до этого загрузившиеся иранской нефтью, с вертолетов высадились служащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом Иран выступал с предупреждениями о мерах в ответ на задержание своего танкера в греческих территориальных водах.

Командование базирующегося на Ближнем Востоке 5-го флота ВМС США осведомлено о происшествии и следит за развитием ситуации, но никаких комментариев пока не дает.

В этот же день сообщалось, что специалисты в области международных отношений и экономики негативно оценили действия минфина США в отношении российских нефтяных компаний и поддержали подачу «Роснефтью» иска против минфина США. В частности, директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский заявил «Известиям», что российский бизнес должен в обязательном порядке ответить на беспочвенные обвинения в контрабанде иранской нефти. Ученый признал позитивным фактором намерение «Роснефти» подать в суд на минфин США, хотя и отметил, что в текущих геополитических обстоятельствах исход рассмотрения такого дела остается неочевидным.

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