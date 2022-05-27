Созданный Мелитопольский госуниверситет адаптируют к российской системе образования

В Запорожской области учрежден Мелитопольский государственный университет, который будет функционировать в соответствии с российскими стандартами образования. Согласно распоряжению главы военно-гражданской администрации региона Евгения Балицкого, подписанному 27 мая, это будет большая структура, образованная на базе ранее работавших в области вузов.

«Это позволит в значительной степени нам укрупниться, поднять уровень профессорско-преподавательского состава», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Власти отметили, что открытие университета позволит максимально адаптировать новое учебное заведение к системе образования РФ.

Ранее в этот день заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил «Известиям», что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. А военные базы и другие военные объекты Украины в Запорожье будут переданы российской армии.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

В тот же день стало известно, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности».

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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