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Почти 230 млн рублей потратят на пешеходный мост в Красноярске

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В Красноярске определили подрядчика, который займется строительством наземного перехода между улицами Транзитной и Семафорной. Стоимость работ составит почти 230 млн рублей.

Согласно проекту, длина моста составит 151 м, а его ширина — 3 м. Для пешеходов необходимо обеспечить лестницы, а также лифты для маломобильных граждан. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Мост будет проходить над железной дорогой, высота сооружения составит 8,5 м.

Строительство необходимо завершить до июня 2023 года. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее в Красноярске объявили о поиске подрядчика для строительства подземного перехода на улице Дубровинского. Пешеходы смогут попасть на парковку возле Коммунального моста, а также на нижний ярус набережной.

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