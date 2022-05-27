Генпрокуратура ДНР: наемникам из Британии и Марокко может грозить смертная казнь

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) завершила расследование уголовного дела в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко. Им может грозить смертная казнь, сообщил 27 мая начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры республики Виктор Гаврилов.

По его словам, трое человек подозревались в преступлениях, предусмотренных статьями о совершении преступлений группой лиц (ч. 2 ст. 34 УК ДНР), о насильственном захвате власти или насильственном удержании власти (ст. 323 УК ДНР), о наемничестве (ст. 440 УК ДНР).

Гаврилов заявил, что показания британцев Шона Пиннера, Эндрю Хилла и подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима подтвердили их вину.

«Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым, с учетом военного времени, может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — цитирует Гаврилова «РИА Новости».

Ранее, 29 апреля, Хилл рассказал, что сдался в Николаевской области, где группа наемников, в составе которой он находился, была разбита. Он получил ранение. С собой у наемника была винтовка CZ (чешская). В ходе допроса он рассказал, что даже не располагает информацией о том, как называется подразделение, к которому его прикрепили.

7 апреля Следственный комитет РФ сообщил, что, по данным ведомства, на Украину прибыло около 600 наемников из 47 государств мира.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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