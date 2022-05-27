СК РФ изучит данные о проведении на Украине биологических исследований по изучению натуральной оспы. Об этом сообщается в пятницу, 27 мая, в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет запросит и изучит данные Министерства обороны Российской Федерации о проведении на Украине биологических исследований по изучению натуральной оспы», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что, согласно имеющейся информации, на Украине осуществлялся проект по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц.

Отмечается, что в лабораториях найдены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов работе в данной сфере.

Ранее в этот день посольство РФ в Вашингтоне призвало власти США вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Отмечается, что американским коллегам «следовало бы перестать использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружениями и нераспространения для сведения политических счетов и раскручивания русофобской истерии».

Накануне «Украинские новости» со ссылкой на данные минздрава страны сообщили, что на Украине обнаружили американские биологические лаборатории, в которых находятся образцы особо опасных инфекций для «предотвращения разработки биооружия».

Восемь лабораторий на базе областных лабораторных центров были построены и модернизированы при участии американского Агентства специального оружия обороны (DTRA) в рамках «Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность» в период с 2005 по 2014 год.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории, расположенные за пределами Соединенных Штатов, могут заниматься разработкой смертельных патогенов, в том числе и в военных целях. По ее словам, США пытаются усилить свое биологическое присутствие в том числе и на постсоветском пространстве. Так, Москве известно о том, что Вашингтон предложил Грузии расширить военные исследования в биолаборатории, находящейся около Тбилиси.

7 марта в Минобороны России рассказали о формировании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком проводимых работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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