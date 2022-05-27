Свыше 4 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области

Больше 4 тыс. человек пострадали от укусов клещей с начала сезона в Иркутской области. Активность вредителей превышает показатели 2021 года.

По данным Роспотребнадзора, в числе пострадавших — 963 ребенка. Жалобы на укусы клещей поступали из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Свирска, Братска, Усолья-Сибирского, Саянска, Зимы, Черемхова, а также более 20 районов Приангарья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

С подозрением на клещевой энцефалит только за прошлую неделю госпитализированы шесть человек. Еще у трех человек подозревают боррелиоз, у одного — клещевой риккетсиоз. Обработка территорий против клещей продолжается, на текущий момент акарицидные препараты распылили на площади свыше 1,6 тыс. га.

За аналогичный период 2021 года к медикам с укусами клещей обратилось чуть больше 3,1 тыс. человек.