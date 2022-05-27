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Минобороны России заявило о биолабораториях США в Нигерии

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В российском Министерстве обороны установили, что в Нигерии, откуда был занесен в Европу вирус оспы обезьян, работает минимум четыре биолаборатории США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов 27 мая.

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«По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру», — отметил Кириллов.

Глава войск РХБЗ также указал на странное совпадение: еще в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян.

Кириллов призвал ВОЗ на фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах.

Минобороны также известно, что «к настоящему моменту 98% заболевших — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации».

В свою очередь, в ВОЗ в этот же день заявили, что мировое сообщество должно ввести совместные меры для борьбы с распространением среди людей оспы обезьян, что, возможно, помогло бы предотвратить рост числа случаев заболевания. Представитель организации отметила, что странам следует делиться информацией о своих запасах вакцин против данной инфекции.

В то же время руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис на брифинге в Женеве заявила, что не считает необходимой мерой проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переносчиками обезьяньей оспы могут быть не приматы, а грызуны. По его мнению, «обезьяны сами пострадали», заразившись от грызунов, «которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса».

За последние дни несколько стран объявили о случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании (уже более 100), Италии, США и Аргентине. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

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