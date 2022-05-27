В Госдуме допустили лидерство России в мировом майнинге

Принятие законопроекта о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, может сделать Россию лидером мирового майнинга. Об этом 27 мая заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он рассказал, что ранее в этот день состоялась дискуссия по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов. Большинство участников мероприятия, по словам Горелкина, оценило законопроект положительно.

«Звучали даже прогнозы, что принятие законопроекта сделает Россию лидером мирового майнинга и это позволит продавать излишки нашей электроэнергии в виде криптовалюты с какими-то фантастическими мультипликаторами к себестоимости», — написал Горелкин в Telegram-канале.

В феврале правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. В том же месяце министерство внесло в правительство соответствующий законопроект.

Минфин рассчитывает, что законодательное регулирование сферы криптовалют в РФ будет введено уже в этом году. В министерстве также прорабатывают вопрос налогообложения доходов от криптовалют.

18 мая вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян заявила, что правовое регулирование рынка криптовалют простимулирует их использование и поможет российской экономике расширить внешние трансакционные возможности.