Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме допустили лидерство России в мировом майнинге

Депутат Горелкин считает, что Россия сможет стать лидером мирового майнинга
0
Фото: Pexels/Rodnae Productions
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятие законопроекта о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, может сделать Россию лидером мирового майнинга. Об этом 27 мая заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Больше чем собственность: NFT пытаются вписать в российский закон
Эксперты оценили первый в мире законопроект о невзаимозаменяемых токенах

Он рассказал, что ранее в этот день состоялась дискуссия по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов. Большинство участников мероприятия, по словам Горелкина, оценило законопроект положительно.

«Звучали даже прогнозы, что принятие законопроекта сделает Россию лидером мирового майнинга и это позволит продавать излишки нашей электроэнергии в виде криптовалюты с какими-то фантастическими мультипликаторами к себестоимости», — написал Горелкин в Telegram-канале.

В феврале правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. В том же месяце министерство внесло в правительство соответствующий законопроект.

Минфин рассчитывает, что законодательное регулирование сферы криптовалют в РФ будет введено уже в этом году. В министерстве также прорабатывают вопрос налогообложения доходов от криптовалют.

18 мая вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян заявила, что правовое регулирование рынка криптовалют простимулирует их использование и поможет российской экономике расширить внешние трансакционные возможности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022