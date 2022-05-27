Двое жителей погибли в результате удара «Точкой-У» по поселку Сватово в ЛНР

Двое мирных жителей погибли, еще восемь пострадали в результате удара ракетой «Точка-У» по подконтрольному Луганской Народной Республикой (ЛНР) поселку Сватово. Об этом 27 мая сообщила генпрокуратура ЛНР.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по поселку городского типа Сватово. В результате падения осколков ракеты погибло два человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении в Telegram.

19 мая сообщалось, что украинские боевики за сутки два раза обстреляли Первомайск в ЛНР, двое гражданских ранены. Также повреждено четыре дома. Обстрелы велись из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, всего выпущено девять снарядов.

3 мая стало известно, что украинские военные за сутки выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя. Один человек погиб в Стаханове, еще двое получили ранения, повреждено три жилых дома. Другой погибший проживал в Первомайске.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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