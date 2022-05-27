Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 100

В Великобритании количество случаев заражения оспой обезьян достигло 106. Об этом 27 мая сообщило британское Агентство по здравоохранению.

«В настоящее время есть три подтвержденных случая в Шотландии, один в Уэльсе и один в Северной Ирландии, в результате чего общее количество случаев в Великобритании достигло 106», — говорится в сообщении.

Уточняется, что риск для жителей остается низким. При этом британцев просят быть внимательными к любым новым высыпаниям или повреждениям на теле, которые могут выглядеть как пятна, язвы или волдыри.

Бригады агентства связываются с контактирующими с инфицированными людьми и советуют тем, кто прошел оценку риска и остается здоровым, изолироваться дома на 21 день. Также закуплено свыше 20 тыс. доз безопасной вакцины против оспы, которая предлагается жителям, контактирующим с заболевшими.

Руководитель секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис 27 мая сообщила, что ВОЗ не считает необходимой мерой проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей. Она призвала население не беспокоиться, поскольку инфекция передается гораздо медленнее, чем, например, коронавирус.

Накануне стало известно, что в Словении подтвердили второй случай заражения вирусом оспы обезьян, также второй случай заболевания зафиксирован в Чехии. В Канаде число инфицированных за неделю выросло до 15.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 мая сообщила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие. Днем ранее она заявила, что в настоящий момент нет необходимости заранее прививаться от этого вируса. При этом она уточнила, что в РФ зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы.

По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Его симптомы схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезные.