Жительница Магадана лишилась 5 млн рублей из-за мошенников

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Местная жительница и ее супруг лишились больше 5 млн рублей.

На телефон женщины 1968 года рождения поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что кто-то якобы пытается оформить кредиты на имя потерпевшей. Чтобы «обезопасить» счета, собеседник предложил женщине оформить кредиты, а также перевести все имеющиеся средства на определенные счета. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Магаданка рассказала о разговоре супругу, вместе они решили довериться злоумышленнику. Во время очередной связи с «сотрудником банка» потерпевших перевели на «консультанта», который вел беседу в грубой форме. После этого супруги поняли, что имели дело с мошенниками.

По факту произошедшего проводится проверка. В полиции напоминают, что в случае поступления подобного звонка следует немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить по номеру телефона банка, который указан на обороте карты.