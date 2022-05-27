Очаги лептоспироза выявили в личных хозяйствах Приморского края

Специалисты Россельхознадзора выявили антитела к возбудителю лептоспироза у животных в пяти подсобных хозяйствах Приморского края. Решается вопрос о проведении ограничительных мероприятий.

Антитела обнаружены в крови лошадей, содержащихся в хозяйствах поселка Западного Надеждинского района. Об этом сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на региональный Россельхознадзор. Специалисты проведут дополнительные исследования в очагах заболевания, чтобы принять решение о карантине.

Лептоспироз характеризуется симптомами интоксикации. У заболевших отмечается поражение нервной системы и печени. При остром течении заболевания возможно развитие менингита и острой почечной недостаточности.

В конце 2021 года очаг лептоспироза выявили в селе Владимиро-Александровское Партизанского района. Тогда специалисты разъясняли, что носителем вируса часто могут быть дикие животные, при этом проявлений болезни у них практически нет. Болезнь более опасна для человека и домашних животных.