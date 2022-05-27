Дацик предрек победу Шульского в бою с Хлебниковым

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, говоря об ожиданиях от предстоящего боя мастера спорта по боксу Павла Шульского с бойцом поп-ММА Брюсом Хлебниковым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», заявил, что у Хлебникова нет никаких шансов.

Как сказал Дацик «Известиям» 27 мая, он дружит с обоими спортсменами, но с Шульским даже много раз стоял в парах на ринге и хорошо знаком с его четкими, быстрыми и техничными ударами.

«Брюс Хлебников — это, конечно, один из самых великих спортсменов. Он самый сильный человек на планете Земля был, когда на своих волосах таскал самолеты. Вряд ли это кто-то повторит. Брюс, хоть ты хороший боец, крепкий, но в данном бою я тебе шансов не даю. Извини, братан, но Паша тебя изобьет», — сказал Дацик.

Прогноз относительно главного боя турнира боксера Алексея Папина, который находится в шаге от чемпионского титула по версии WBC, с черногорцем Диланом Прашовичем сделал тренер Камил Гаджиев.

«Осмелюсь предположить, что Леха — фаворит. Он набирает от поединка к поединку. Я думаю, что для Алексея настало время больших боев, а Прашович будет для него хорошей проверкой. Жду убедительной победы Алексея, досрочной», — сказал наставник.

Еще одну встречу в рамках турнира в Омске проведут узбекско-туркменский боец ММА Ислам Каримов и россиянин Михаил Мохнаткин. Кроме того, среди профессионалов дебютирует чемпион Европы Алексей Тищенко.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 01:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.