Берега двух рек обследовали с помощью беспилотников на Сахалине
Министерство экологии Сахалинской области задействовало беспилотники для обследования двух рек. Специалисты выявляют участки, где требуется берегоукрепление.
Работы проведены на реках Сусуя и Маяковского, пишет ИА SakhalinMedia. Укрепление берегов требуется для предотвращения подтоплений домов и объектов инфраструктуры.
«Считаем важной такую работу на опережение, так как на реках юга Сахалина ежегодно наблюдается подъем воды. Вода разрушает берега, угрожая имуществу граждан и социальным объектам», — сказала начальник территориального отдела водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления Наталья Кулакова.
По итогам обследований за последние годы в регионе укреплены участки берегов рек Хомутовка, Корсакова, Ракитка, Рогатка, Шахтерка и других.