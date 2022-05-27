Пожилая астраханка отдала мошенникам 600 тыс. рублей

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 84-летняя женщина. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным ведомства, пенсионерке поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Мужчина рассказал, что ее дочь стала виновницей ДТП с пострадавшим, но за 600 тыс. рублей можно избежать уголовного расследования.

Как уточняет «Астрахань 24», пожилая женщина поверила аферисту и согласилась передать требуемую сумму. За деньгами к ней приехал неизвестный.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

24 мая руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала «Известиям», что с начала майских праздников специалисты зафиксировали новый всплеск активности телефонных мошенников, пытающихся похитить средства со счетов граждан. По ее словам, в 40% случаев люди сообщают о звонках от имени «сотрудников» ВТБ, по 20% приходится на «Сбер» и «Тинькофф», еще в 20% название кредитной организации не упоминается.