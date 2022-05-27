Детский технопарк открылся в Удомле Тверской области

На базе Удомельского колледжа Тверской области создали детский технопарк. Он включил в себя центр цифрового образования «IT-куб» и центр профориентации детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Технопарк оснащен современным оборудованием, позволяющим освоить языки программирования, научиться писать приложения для гаджетов, работать с данными и создавать виртуальную реальность. Также для работы закуплены 3D-принтеры, 3D-сканеры, комплекты для проведения нейроисследований, лаборатории по химии и биологии.

Как уточняют «Тверские ведомости», «IT-куб» ранее располагался в Доме детского творчества. В нем обучается более 400 детей, а в различных мероприятиях принимает участие более 1,5 тыс.

В 2022 году «IT-кубы» также планируется открыть в Кимрах и Вышнем Волочке.