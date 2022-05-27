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Китай отказался принимать Boeing и Airbus российских авиакомпаний

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Управление гражданской авиации Китая (CAAC) уведомило о закрытии воздушного пространства страны для Boeing 757 российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ», сообщил «Интерфаксу» источник в одной из логистических компаний, у которого есть такой документ.

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Отмечается, что в воздушное пространство КНР не смогут заходить пять самолетов с «двойной регистрацией», поскольку они не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации (ICАО). Источник подчеркнул, что, если рейсы в Китай не прекратятся, авиакомпания столкнется «с соответствующими штрафными санкциями».

Из данных FlightRadar24 следует, что четыре из пяти упомянутых Boeing за последнюю неделю летали в Китай. Всего в парке «Авиастар-ТУ» шесть Boeing 757 и еще три Ту-204.

Как сообщает источник РБК, Китай также закрыл свое воздушное пространство для Airbus компании iFly. Запрет поясняется тем, что в мае КНР призвала все авиакомпании актуализировать электронные досье, а российские перевозчики не смогли предоставить дополнительные документы, которые подтверждают отсутствие регистрации бортов за рубежом.

Росавиация не стала комментировать информацию о том, что Китай якобы закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing российских авиакомпаний.

В конце февраля у российских авиакомпаний начали забирать самолеты из-за санкций Евросоюза. 4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. Согласно документу, власти рассматривают вариант автоматического продления действия сертификатов летной годности иностранных самолетов в России до 1 сентября. Ремонт лайнеров предлагается производить по самостоятельно разработанным отечественными инженерами схемам без согласования с Boeing и Airbus.

22 марта Минтранс отмечал, что российские авиакомпании «потеряли» 78 самолетов из-за санкций.

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