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Эксперт рассказал о перспективах IT-сферы в России

Эксперт Самойленко: IT-сфера в России будет расти ускоренными темпами
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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IT-сфера в России будет расти ускоренными темпами, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. Об этом он заявил в пятницу, 27 мая, в беседе с «Известиями».

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Эксперт напомнил, что в России выработана дорожная карта развития IT-индустрии до 2030 года, где удержание специалистов данной сферы — одно из главных направлений.

«Во-первых, айтишникам предоставляется отсрочка от службы в армии. Во-вторых, специалисты могут получить льготные условия ипотеки (сейчас детали этой программы дорабатываются). В-третьих, для компаний, занятых разработкой софта и технологий, а также, собственно, самой IT-продукции, предоставляются налоговые льготы», — отметил Самойленко.

Кроме того, для специалистов данной сферы снижена ставка налога на прибыль — с 3 до 0%, сокращены страховые взносы за сотрудников — до 7,6%. Также введен мораторий на проверки, предоставляются кредиты для компаний сектора по льготной ставке — 3%.

«В свою очередь, сами компании предоставляют очень хорошие условия сотрудникам, в которых заинтересованы: зарплаты в секторе растут больше, чем в других направлениях. Так что можно быть уверенным в том, что данная сфера как одно из главных направлений развития российской экономики будет расти ускоренными темпами», — заключил Самойленко.

Ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России» заявил, что, согласно данным SIM-карт российских сотовых операторов, в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. Глава правительства указал на влияние своевременно предпринятых мер поддержки отрасли как оперативных ответов на возникающие вызовы. Следующей задачей, по словам премьер-министра, является необходимость определить стратегию, которая будет эффективна в долгосрочной перспективе.

2 марта Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

Еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач.

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