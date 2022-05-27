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Лесные кроты активизировались в Московской области

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Лесные кроты начали проявлять активность в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на комитет лесного хозяйства.

По данным специалистов, в конце мая и начале июня у животных появляются детеныши. Кроты-подростки пытаются активно исследовать территории и роют прямые туннели. На участках, где появляются кроты, можно заметить холмики вулканической формы. В комитете отмечают, что животные не привыкли сворачивать, даже если на пути туннеля оказывается труба, кабель или корнеплоды.

Жителям Подмосковья напоминают, что кроты являются хищниками. Они часто поедают медведок, которые считаются вредителями сельского хозяйства, а также могут охотиться на маленьких мышей и крысят. Кроме того, кроты благодаря туннелям улучшают аэрацию почвы и обогащают ее извлеченными из глубины питательными веществами.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области увеличилась численность животных, занесенных в Красную книгу. Специалисты обнаружили 478 белок и 42 зайца-беляка. Также в регионе обитает свыше 1,1 тыс. благородных оленей и почти 600 лосей.

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