План по расселению аварийного жилья перевыполнили в Приморском крае

В 2021 году из аварийного жилья переехало порядка 1 тыс. человек в Приморском крае. План по расселению ветхих домов перевыполнен на 53%.

Информация о программе переселения прозвучала во время ежегодного отчета перед законодательным собранием губернатора Олега Кожемяко. План по расселяемой площади выполнен на 153%, план по переселяемым гражданам — на 144%. Об этом сообщает Vostokmedia.

В 2023 году в Уссурийске планируют сдать в эксплуатацию шесть многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Работа ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».