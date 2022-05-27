Силуанов объяснил выплаты по госдолгу желанием подтвердить надежность России как заемщика

Россия, чтобы сохранить имидж надежного партнера, будет рассчитываться по внешним обязательствам, даже когда западные страны этому препятствуют, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Россия будет всеми способами сохранять имидж надежного заемщика, и, несмотря на ограничения по выплатам госдолга, мы будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам. <...> Эти времена, безусловно, пройдут, но осадок останется», — сказал он на лекции в Финансовом университете.

Он подчеркнул, что Россия взаимодействует с инвесторами и является надежным заемщиком. По словам министра, заявления Запада о дефолте РФ не имеют никакого отношения к действительности.

«Дефолт — это западных стран перед собой. У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем рассчитываться», — заключил он.

26 мая Силуанов также подчеркнул, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Министр отметил, что для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт. В тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не испытывает проблем с возможностью обслуживания государственного долга с финансовой стороны.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Лицензия OFAC разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Центробанка.

В Минфине РФ обратили внимание, что решение ведомства США ущемляет права инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. Кроме того, Минфин подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но сделает это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Как пояснил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, в случае технического дефолта по долларовым платежам Москва заплатит рублями и будет обращаться в международные суды.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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