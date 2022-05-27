Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком
Экономика
Россия готова поставить излишки продовольствия за рубеж
Мир
ВОЗ не сочла необходимой массовую вакцинацию из-за вспышки оспы обезьян
Спорт
Футбольные клубы Украины и Белоруссии будут разводить на любых турнирах
Экономика
Россия с 1 июля может временно запретить экспорт риса
Мир
Захарова обвинила западные СМИ в игнорировании нацизма на Украине
Мир
МО призвало ВОЗ расследовать деятельность лабораторий в Нигерии из-за оспы обезьян
Мир
Экс-госсекретаря США внесли в списки «Миротворца»
Общество
Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными правообладателями
Мир
Кипр с 1 июня отменяет справку о вакцинации от COVID-19 для туристов
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень

Силуанов объяснил выплаты по госдолгу желанием подтвердить надежность России как заемщика

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия, чтобы сохранить имидж надежного партнера, будет рассчитываться по внешним обязательствам, даже когда западные страны этому препятствуют, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Суд да дело: что означает отказ России платить по долгу в долларах
Ситуация по-прежнему является крайне неопределенной из-за своей исключительности

«Россия будет всеми способами сохранять имидж надежного заемщика, и, несмотря на ограничения по выплатам госдолга, мы будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам. <...> Эти времена, безусловно, пройдут, но осадок останется», — сказал он на лекции в Финансовом университете.

Он подчеркнул, что Россия взаимодействует с инвесторами и является надежным заемщиком. По словам министра, заявления Запада о дефолте РФ не имеют никакого отношения к действительности.

«Дефолт — это западных стран перед собой. У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем рассчитываться», — заключил он.

26 мая Силуанов также подчеркнул, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Министр отметил, что для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт. В тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не испытывает проблем с возможностью обслуживания государственного долга с финансовой стороны.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Лицензия OFAC разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Центробанка.

В Минфине РФ обратили внимание, что решение ведомства США ущемляет права инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. Кроме того, Минфин подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но сделает это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Как пояснил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, в случае технического дефолта по долларовым платежам Москва заплатит рублями и будет обращаться в международные суды.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022