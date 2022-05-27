Чехия заявила об отсутствии договоренности не поставлять тяжелую технику Украине

В странах НАТО нет договоренности о том, что тяжелую военную технику не будут поставлять на Украину. Такое заявление сделала в пятницу, 27 мая, глава минобороны Чехии Яна Чернохова.

При этом она добавила, что если бы такая договоренность существовала, то Чехия не поддержала бы ее.

25 мая немецкое издание Zeit Online со ссылкой на источники сообщило том, что между странами НАТО существуют неофициальные договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.

«Такой договоренности не существует, по крайней мере, я ничего о ней не знаю. Если бы подобная идея возникла, Чехия ее не поддержала бы», — сказала она на пресс-конференции после переговоров со своим словацким коллегой Ярославом Надем.

Надь также сказал, что ему тоже ничего не известно о такой договоренности.

Чернохова добавила, что Чехия и Словакия вместе с Польшей лидируют в оказании всяческой, в том числе военной, помощи Украине.

При этом министры отказались говорить о конкретных поставках, ссылаясь на интересы безопасности.

16 апреля министр иностранных дел Ян Липавский сообщил, что министерство иностранных дел Чехии получило ноту протеста от российских дипломатов, в которой говорится, что она не должна предоставлять третьим странам оружие советского происхождения без согласия РФ. Он на это ответил, что Прага реагировать на российскую ноту не будет.

9 мая в Праге прошел митинг против поставок Чехией оружия на Украину. На митинг вышло около 600 протестующих.

Митингующие обвинили в конфликте вокруг Украины США и НАТО, а также отметили, что, говоря о том, что спецоперация России в Донбассе не была спровоцирована, власти обманывают народ.

Одной из главных причин конфликта вокруг Украины митингующие назвали нежелание ЕС и США вести реальные переговоры о безопасности в регионе.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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