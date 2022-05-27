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Каримов поделился ожиданиями от боя с Мохнаткиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец ММА Ислам Каримов назвал честью для себя встретиться с титулованным соперником Михаилом Мохнаткиным в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Омске, который состоится 27 мая.

Напомним, узбекско-туркменский боец Каримов в бою с Мохнаткиным заменит ранее заявленного на этот поединок россиянина Ивана Штыркова. Преимуществами Мохнаткина Каримов назвал его более легкий вес.

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«Где-то килограммов 20–25 у нас разница в весе, я тяжелее. Но это ему будет плюс. Легче двигаться, будет быстрее. У меня цель — меньше пропустить и больше урона нанести сопернику, всегда такая тактика», — отметил Каримов в комментарии «Известиям».

По его словам, у него не было времени как следует подготовиться к поединку, но боец считает, что он находится в достаточно неплохой форме.

«Всё увидите сегодня вечером. Это тяжелый вес — здесь шансы 50 на 50, потому что один удар может решить всё», — заявил спортсмен.

Накануне промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал замену Штыркова бойцом ММА Каримовым в бою с Мохнаткиным. По его словам, спортсмены не смогли договориться о весе, «Иван весит меньше 100 кг, а его соперник — 107–108 кг».

Также зрителей ожидает схватка мастера спорта по боксу Павла Шульского и бойца поп-ММА Брюса Хлебникова. А главным боем вечера станет поединок российского боксера Алексея Папина, который находится в шаге от чемпионского титула по версии WBC, и черногорца Дилана Прашовича.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 01:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

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