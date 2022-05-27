Путин и Нехаммер обсудили спецоперацию по защите жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили специальную операцию по защите Донбасса. Об этом 27 мая сообщили в Кремле.

Как уточняется, по просьбе канцлера российский лидер оценил ситуации в контексте ведущейся спецоперации и рассказал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.

«В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Нехаммер обменялись мнениями на тему глобальной продовольственной безопасности. Российский лидер заявил, что попытки возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны.

«Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», — уточнили в Кремле.

Также российская сторона подтвердила свою приверженность относительно соблюдения контрактных обязательств по поставкам газа в Австрию.

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