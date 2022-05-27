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Экс-госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского «Миротворца» «за участие в информационной спецоперации РФ».

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На сайте указаны его дата рождения, место проживания, должность, которую он занимал ранее. Отмечается, что в базу он внесен за участие «в информационной спецоперации России против Украины».

24 мая Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Кроме того, он отмечал, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

При этом Киссинджер предрек Западу фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил.

2 мая в базу украинского сайта «Миротворец» попал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вероятная причина, по которой политик оказался в черном списке, — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы данных также назвали Орбана соучастником «российских преступлений».

В ноябре прошлого года экс-депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий заявил «Известиям», что сайт «Миротворец» был создан на Украине для того, чтобы устрашать людей.

Украинский интернет-сайт «Миротворец» позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных граждан, которые находились в зоне боевых действий. В частности, на сайте публиковался список аккредитованных властями Донецкой Народной Республики (ДНР) работников СМИ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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