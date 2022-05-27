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Захарова обвинила западные СМИ в игнорировании нацизма на Украине

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sergii Kharchenko
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Западные СМИ стали игнорировать проявления нацизма на Украине после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом 27 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

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«Несмотря на очевидные факты наличия множественных насильственных нацистских практик, о том, что на Украине царствует нацизм, западные медиа моментально замолчали. <…> Та же самая «Гардиан» (британская газета The Guardian. — Ред.), которая еще за несколько лет до этого предупреждала об опасности нацизма, после начала операции выпустила публикацию, где неонацизм на Украине назвала «банальной теорией заговора», — написала она.

Захарова отметила, что также те структуры, которые должны бороться с популяризацией нацизма, включая Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Библиотеку Винера по изучению холокоста в Лондонском университете, «стали открыто обелять киевский режим».

20 мая сообщалось, что у боевиков с мариупольского завода «Азовсталь», сдавшихся в плен, были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки.

Так, на представленных кадрах у одного из пленных можно наблюдать изображение черепа на кисти руки, напоминающее символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» (СС была признана преступной организацией на Нюрнбергском процессе). На шее другого пленного можно заметить изображение, похожее на перевернутый крест — антихристианский символ. На руке третьего боевика можно заметить татуировку, похожую на Железный крест — военную награду вермахта.

18 мая Захарова сообщила, что киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, и призвала международные организации отреагировать на это. Так, МИД РФ располагает данными подготовки снайперов из детей-сирот националистической группировкой «Азов».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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