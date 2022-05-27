Запрет на посещение лесов продлили в Омской области

Посещение лесов ограничили на всей территории Омской области из-за пожарной опасности. Об этом сообщает ИА «Город55» со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.

На основной территории региона действует третий класс пожарной опасности. Чрезвычайный класс пожароопасности установился в Русско-Полянском районе. Специалисты отмечают, что 26 мая ликвидировали возгорания в Муромцевском, Кормиловском, Черлакском и Большереченском районах. 27 мая ведется тушение пожаров в Называевском и Кормиловском районах.

До 17 июня посещение лесов ограничено в Тюкалинском и Называевском районах, до 25 июня — в Большеуковском, Усть-Ишимском, Тевризском, Тарском, Седельниковском и Знаменском районах. На остальных территориях ограничение продлится до 18 июня.

Жителям Омской области напоминают, что в связи с действием особого противопожарного режима штрафы за нарушения правил безопасности повышены.