Футбольные клубы Украины и Белоруссии будут разводить на любых турнирах

Белорусские и украинские команды будут разводить на любых турнирах в будущем. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение не допустить, чтобы команды из Белоруссии и Украины играли друг с другом в любых будущих турнирах УЕФА. С немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления», — отмечается в заявлении, опубликованном в пятницу, 27 мая.

Ранее, 2 мая, УЕФА отстранил российские футбольные клубы от Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2022/23. Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и в Юношеской лиге УЕФА.

Кроме того, УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ в Донбассе. В начале марта РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. РФС назвал нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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