Степную дорогу отремонтируют за 909,8 млн рублей в Крыму

В Крыму определили подрядчика, который займется ремонтом дороги Советский–Пруды–Зыбино в центре Крыма. Стоимость выполнения работ составит более 909,8 млн рублей.

Дорога проходит по Советскому и Белогорскому районам, ее протяженность составляет почти 26 км. Единственным подрядчиком по государственному контракту определили АО «ВАД». Работы необходимо выполнить до конца 2022 года, пишет ИА «Крыминформ».

Дорога проходит параллельно с трассой «Таврида». Она соединяет трассы Джанкой–Феодосия и Белогорск–Нижнегорский. В течение последних двух лет две дороги были приведены в порядок силами АО «ВАД».

Ранее сообщалось, что в Уфе планируют изъять 59 земельных участков с жилыми и коммерческими зданиями для расширения улицы Пугачева. Собственники получат компенсацию.