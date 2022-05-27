Мишустин заявил, что в Россию вернулось около 85% уезжавших IT-специалистов

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 мая заявил, что порядка 85% IT-специалистов, уехавших из России, уже вернулись в страну, судя по данным SIM-карт.

«Решение о поддержке IT-отрасли было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать. Кстати скажу вам, что сегодня, по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — сказал он в ходе выступления перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

Мишустин подчеркнул, что правительство РФ будет не только оперативно реагировать и нивелировать влияние негативных факторов на общество, но и проактивно действовать на перспективу.

17 мая глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что около 80% владельцев SIM-карт российских операторов связи, уехавших из страны с февраля, вернулись обратно. Он подчеркнул, что значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты. Кроме того, он пояснил, что благодаря принятым властями мерам в стране остаются многие представители IT-отрасли, в том числе практически весь костяк специалистов крупных компаний.

4 мая премьер-министр на оперативном совещании со своими заместителями анонсировал запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов аккредитованных компаний.

2 апреля стало известно, что правительство РФ выделит в текущем году из резервного фонда 21,5 млрд рублей на меры поддержки IT-отрасли.

Ранее, 29 марта, правительство РФ сообщило, что молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года, а также специалисты со стажем менее года могут получить отсрочку от армии, если они окончили высшее учебное заведение за год до назначения на должность.