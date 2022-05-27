Likee заявила о выполнении требования закона о «приземлении» и контакте с РКН

Социальная сеть Likee выполнила требования закона о «приземлении» и ведет переговоры по локализации персональных данных россиян в РФ. Об этом пресс-служба компании сообщила 27 мая.

«Как ответственная компания, работающая в России, Likee внимательно относится к исполнению местного законодательства. Ранее в этом году мы выполнили все требования закона о «приземлении». Мы находимся в тесном контакте с Роскомнадзором для определения порядка дальнейших действий при обеспечении соответствия российскому законодательству», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее 27 мая мировой суд Таганского района Москвы сообщил о регистрации административного протокола, составленного Роскомнадзором в отношении Likeme Pte.Ltd за отказ локализовать данные жителей РФ на территории страны (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). За такое правонарушение предусматривается штраф от 1 млн до 6 млн рублей.

Отмечалось, что за аналогичное нарушение штраф грозит американской логистической компании экспресс-доставки United Parcel Service, видеосервису Twitch, фотохостингу Pinterest, корпорации Apple.

Закон о локализации персональных данных состоит в том, что юрлицам, работающим с данными россиян, запрещено собирать и хранить эту информацию за границей. Они должны локализовать базы данных на территории РФ.