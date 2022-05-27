Все лесные пожары ликвидировали в Якутии

Все действовавшие лесные пожары ликвидировали на территории Якутии. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

По словам заместителя председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Яны Наумовой, автопатрулирование прошло в 11 районах, а также в окрестностях Якутска. По состоянию на 18:00 27 мая действующих возгораний нет.

В Алданском и Нерюнгринском районах задействовали самолет-зондировщик. За счет искусственно вызванных осадков удается снизить класс пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что за сутки площадь лесных пожаров в Томской области выросла более чем в два раза. Огнем охвачена территория более 1 тыс. га. Особый противопожарный режим действует в регионе с 13 мая.